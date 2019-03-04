На Личаківському кладовищі вшанували пам’ять Володимира Івасюка

Сьогодні, 4 березня, виповнюється 70 років від дня народження композитора, поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, Героя України Володимира Івасюка. У Львові на Личаківському кладовищі спільною молитвою та покладанням квітів вшанували пам’ять видатного композитора. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Змінюватимуться багато поколінь, з’являтимуться нові стандарти в музиці, нові сингли, нові віяння, нові хіти, речі, якими будуть захоплюватися, але феномен, який створив Володимир Івасюк, живе і буде жити завжди. На жаль, ми не зможемо і не повернемо тих подій, які сталися, коли намагалися вичавити людей, які ішли за своїм покликом серця, які створювали великий культурний продукт, що надихав, надихає і ще багато років буде надихати — в різних виконаннях і стилях.

Хай цей високий стандарт, який задав Володимир Івасюк, підштовхує когось з присутніх тут, молодих студентів чи тих, хто навчається в школі, можливо тих, кого тут сьогодні немає, або тих, які чують виконання пісень і ніколи не асоціювали їх з такою величною постаттю, якою є Володимир Івасюк», — зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Поет, якому доля приготувала широкий та славний шлях, та його обірвала бездушна машина комуністичного терору під завісу своєї агонії. Вбили за українську пісню…», – написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Ігор Васюник.

Зазначимо, що сьогодні також о 14.30 та 18.00 год. у Львівській національній філармонії відбудуться заходи з нагоди 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка (Проект «Наш Івасюк»).

Довідка

Володимир Івасюк — український композитор і поет, народився 4 березня 1949 р.; Герой України (2009, посмертно). Один із засновників української естрадної музики. Автор 107 пісень (серед яких — найвідоміша, мабуть, українська естрадна пісня «Червона рута»), 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні. Неординарний живописець. 18 травня 1979 року його тіло було знайдене у брюховицькому лісі під Львовом. Офіційна версія — самогубство — підлягала сумніву громадськості як 1979 року, так і тепер. Похорон Володимира Івасюка 22 травня 1979 року у Львові перетворився на масову акцію протесту.

Фото: ЛМР, Facebook-сторінка Ігоря Васюника