Якщо Росія переможе, Україна не братиме участі у Євробаченні-2020, – Аласанія

Якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі у наступному змаганні. Про це під час прес-конференції в Києві заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія, передає «Радіо Свобода».

Таким чином Аласанія відповів на питання, чи поїде український представник на «Євробачення» 2020 року, якщо конкурс проходитиме в Росії.

«Таке питання навіть не стоїть. Ми не будемо брати участь, як ми це зробили, наприклад, з Чемпіонатом з футболу, який проходив у Російській Федерації. Ми його не транслювали. І участь брати (в «Євробаченні 2020» – ред.), я думаю, ми теж не будемо», – сказав Аласанія.

Суспільний мовник не транслював матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, які тривали в Росії, через репутаційні ризики.

«Євробачення-2019» пройде в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю – країни-переможця попереднього конкурсу. Росію там представлятиме співак Сергій Лазарєв.

Як повідомляв Львівський портал, переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Своєю чергою, Європейська мовна спілка, яка є організатором пісенного конкурсу «Євробачення», висловила сподівання на участь представника України у конкурсі наступного року.