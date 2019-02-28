Сподіваємося побачити Україну наступного року, – організатори «Євробачення»

Європейська мовна спілка, яка є організатором пісенного конкурсу «Євробачення», сподівається на участь представника України у конкурсі наступного року. Так Європейська мовна спілка (EBU) відреагувала на рішення Національного суспільного телеканалу України не відправляти учасника від України цього року, передає УП.

«Кожен мовник несе відповідальність за вибір свого виступу на пісенному конкурсі «Євробачення» відповідно до правил, встановлених Європейською мовною спілкою», – констатує EBU.

«Із сумом можемо підтвердити, що українська телекомпанія UA: Суспільне повідомила нам, що після подальших обговорень вони прийняли важке рішення вийти з конкурсу «Євробачення-2019», – йдеться у повідомленні.

«Будуть подальші дискусії між EBU та UA: PBC («Суспільним») з цього питання, але ми сподіваємося побачити їх знову в 2020 році», – заявили в Європейській мовній спілці.

Поки ж організатор «Євробачення» з нетерпінням чекає на «фантастичну подію», що відбудеться цього травня в Тель-Авіві.

В аргументації НСТУ йдеться про те, що цьогорічний відбір оголив проблему того, що українські митці часто пов’язані з Росією, яка вже 5 років виявляє відкриту агресію до України.

«Євробачення» ж позиціонується як конкурс поза політикою.

Як повідомляв Львівський портал, переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.