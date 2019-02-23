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Львівські шахтарі дочекалися зарплати за грудень

Наталя Дуляба

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Лише зараз, наприкінці лютого, шахтарям держпідприємства «Львіввугілля» повністю виплатили зарплату за грудень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На рахунки Львіввугілля поступили 40,3 мільйона гривень, завдяки яким вдалося повністю виплатити працівникам зарплату за грудень.

Зазначимо, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату. Платню за грудень, їм виплачували «по копійці» від січня до кінця лютого.

Нагадаємо, на початку лютого шахтарі вкотре влаштували пікет під стінами Львівської ОДА і вимагали виплатити їм зароблені гроші. Також гірники простестували у Львові торік у листопаді. А в грудні страйк оголосили й працівники шахти «Лісова».

На протести шахтарів у Львівській ОДА щораз наголошують, що працюють над тим, аби гірникам виплачували зарплати. Нещодавно очільник ЛОДА Олег Синютка заявив, що розмір заборгованої зарплати для шахтарів збільшили на 40%.

Раніше Львівський портал писав у матеріалі «Шахтарський Червоноград. 500 метрів під землею» про нелегку роботу гірників, зокрема, і про постійні затримки зарплат.

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