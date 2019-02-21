Кандидат у президенти Віктор Кривенко пообіцяв напрацювати із педагогами зміни до освітнього закону

Лідер партії «Народний рух України» та кандидат у президенти Віктор Кривенко під час зустрічі з керівниками профспілки освітян Львівщини заявив, що готовий спільно з ними розробити зміни до Закону України «Про освіту». Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Зустріч проходила у Будинку вчених у Львові, під час якої Віктор Кривенко разом із однопартійцями та педагогами обговорював проблеми освіти та її розвиток на Львівщині.

У своїй передвиборчій програмі Віктор Кривенко акцентує увагу на якісній освіті, сучасній підготовці та підвищенні кваліфікації педагогів, адже саме це, на його думку, є одним із ключових факторів розвитку країни.

«Із великим зацікавленням взяв участь в обговоренні питань, що стосуються розвитку освіти Львівщини та освіти загалом. Готовий разом з освітянами напрацювати зміни до Закону про освіту, виступити з ініціативою та збирати голоси за них у парламенті», – наголосив Віктор Кривенко.

Також він додав, що написав звернення до Міністерства фінансів та до Міносвіти з проханням надати місцевим бюджетам освітню субвенцію та кошти на виплату зарплат педагогам загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагадаємо, про те, що голова партії «Народний рух України» Віктор Кривенко братиме участь у президентських виборах, стало відомо на початку лютого.

Як повідомляв Львівський портал, виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня, а самі вибори відбудуться 31 березня.

Проведення цьогорічних президентських виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Втім нещодавно ЦВК заявила, що бюджет виборів можуть збільшити через рекордну кількість претендентів на пост глави держави.

Загалом участь у виборах візьмуть 44 кандидати. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.

Додамо, що на Львівщині за президента голосуватимуть майже 2 мільйони виборців.

Фото: Facebook Віктора Кривенка