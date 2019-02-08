Оприлюднено повний список кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія України зареєструвала загалом 44 кандидата на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Варто відзначити, що виборча кампанія в Україні стартувала 31 грудня 2018 року. 4 лютого в ЦВК закінчився прийом документів для реєстрації кандидатом на пост президента України. До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися. 8 березня – останній день, коли ЦВК повинна прийняти рішення по таким можливим заявам.

Наразі повний список кандидатів такий:

Балашов Геннадій – підприємець, лідер партії “5.10”

Безсмертний Роман – політик і дипломат, екс-віце-прем’єр-міністр України

Богомолець Ольга – народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров’я

Богословська Інна – екс-нардеп, лідер громадської організації “Віче України”

Бойко Юрій – народний депутат, кандидат від “Опозиційної платформи – За життя”

Бондар Віктор – народний депутат, голова партії “Відродження”

Ващенко Олександр – самовисуванець, громадська організація “Влада народу”

Вілкул Олександр – народний депутат, “Опозиційний блок – Партія миру та розвитку”

Габер Микола – лідер Патріотичної партії України

Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією “Сила людей”

Гриценко Анатолій – лідер партії “Громадянська позиція”, екс-міністр оборони України

Данилюк Олександр – керівник громадської організації “Центр оборонних реформ”

Дерев’янко Юрій – народний депутат, член ради партії “Воля”

Добродомов Дмитро – народний депутат, лідер партії “Народний контроль”

Журавльов Василь – лідер партії “Стабільність”

Зеленський Володимир – художній керівник “Квартал 95”, партія “Слуга народу”

Каплін Сергій – народний депутат, лідер “Соціал-демократичної партії”

Кармазін Юрій – екс-народний депутат, самовисуванець

Кива Ілля – лідер Соціалістичної партії України

Корнацький Аркадій – народний депутат (фракція “БПП”), самовисуванець

Кошулинський Руслан – кандидат від партії “Свобода”

Кривенко Віктор – народний депутат, лідер “Народного Руху України”

Кривонос Сергій – перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія “Воїни АТО”

Купрій Віталій – народний депутат, самовисуванець

Литвиненко Юлія – журналіст і телеведуча, самовисуванець

Ляшко Олег – народний депутат, лідер Радикальної партії

Мороз Олександр – екс-спікер Верховної Ради, кандидат від “Соціалістичної партії Олександра Мороза”

Мураєв Євген – народний депутат, лідер партії “Наші”

Наливайченко Валентин – екс-глава СБУ, лідер партії “Громадсько-політичний рух “Справедливість”

Насіров Роман – екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець

Новак Андрій – економіст, партія “Патріот”

Носенко Сергій – самовисуванець

Петров Володимир – самовисуванець

Порошенко Петро – президент України, самовисуванець

Ригованов Руслан – самовисуванець

Садовий Андрій – мер Львова, лідер партії “Самопоміч”

Скоцик Віталій – самовисуванець

Смешко Ігор – екс-глава СБУ, самовисуванець

Соловйов Олександр – лідер партії “Розумна сила”

Тарута Сергій – народний депутат, лідер партії “Основа”

Тимошенко Юлія – народний депутат, лідер партії “Батьківщина”

Тимошенко Юрій – народний депутат, самовисуванець

Шевченко Ігор – екс-міністр екології України, самовисуванець

Шевченко Олександр – народний депутат, партія “Українське об’єднання патріотів – Укроп”