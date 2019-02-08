Оприлюднено повний список кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія України зареєструвала загалом 44 кандидата на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Варто відзначити, що виборча кампанія в Україні стартувала 31 грудня 2018 року. 4 лютого в ЦВК закінчився прийом документів для реєстрації кандидатом на пост президента України. До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву в ЦВК про відмову балотуватися. 8 березня – останній день, коли ЦВК повинна прийняти рішення по таким можливим заявам.
Наразі повний список кандидатів такий:
Балашов Геннадій – підприємець, лідер партії “5.10”
Безсмертний Роман – політик і дипломат, екс-віце-прем’єр-міністр України
Богомолець Ольга – народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров’я
Богословська Інна – екс-нардеп, лідер громадської організації “Віче України”
Бойко Юрій – народний депутат, кандидат від “Опозиційної платформи – За життя”
Бондар Віктор – народний депутат, голова партії “Відродження”
Ващенко Олександр – самовисуванець, громадська організація “Влада народу”
Вілкул Олександр – народний депутат, “Опозиційний блок – Партія миру та розвитку”
Габер Микола – лідер Патріотичної партії України
Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією “Сила людей”
Гриценко Анатолій – лідер партії “Громадянська позиція”, екс-міністр оборони України
Данилюк Олександр – керівник громадської організації “Центр оборонних реформ”
Дерев’янко Юрій – народний депутат, член ради партії “Воля”
Добродомов Дмитро – народний депутат, лідер партії “Народний контроль”
Журавльов Василь – лідер партії “Стабільність”
Зеленський Володимир – художній керівник “Квартал 95”, партія “Слуга народу”
Каплін Сергій – народний депутат, лідер “Соціал-демократичної партії”
Кармазін Юрій – екс-народний депутат, самовисуванець
Кива Ілля – лідер Соціалістичної партії України
Корнацький Аркадій – народний депутат (фракція “БПП”), самовисуванець
Кошулинський Руслан – кандидат від партії “Свобода”
Кривенко Віктор – народний депутат, лідер “Народного Руху України”
Кривонос Сергій – перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія “Воїни АТО”
Купрій Віталій – народний депутат, самовисуванець
Литвиненко Юлія – журналіст і телеведуча, самовисуванець
Ляшко Олег – народний депутат, лідер Радикальної партії
Мороз Олександр – екс-спікер Верховної Ради, кандидат від “Соціалістичної партії Олександра Мороза”
Мураєв Євген – народний депутат, лідер партії “Наші”
Наливайченко Валентин – екс-глава СБУ, лідер партії “Громадсько-політичний рух “Справедливість”
Насіров Роман – екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець
Новак Андрій – економіст, партія “Патріот”
Носенко Сергій – самовисуванець
Петров Володимир – самовисуванець
Порошенко Петро – президент України, самовисуванець
Ригованов Руслан – самовисуванець
Садовий Андрій – мер Львова, лідер партії “Самопоміч”
Скоцик Віталій – самовисуванець
Смешко Ігор – екс-глава СБУ, самовисуванець
Соловйов Олександр – лідер партії “Розумна сила”
Тарута Сергій – народний депутат, лідер партії “Основа”
Тимошенко Юлія – народний депутат, лідер партії “Батьківщина”
Тимошенко Юрій – народний депутат, самовисуванець
Шевченко Ігор – екс-міністр екології України, самовисуванець
Шевченко Олександр – народний депутат, партія “Українське об’єднання патріотів – Укроп”
Соломія Головіна