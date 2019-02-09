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Через велику кількість бажаючих стати президентом ЦВК може збільшити бюджет виборів

Соломія Головіна

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Через надвелику кількість кандидатів Центральна виборча комісія може запросити збільшення фінансування комісії на вибори-2019. Про це повідомила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук, передає РБК-Україна.

 

За її словами, фінансування роботи ЦВК розраховувалось на 25 кандидатів на пост президента.

“Попередній розрахунок здійснювався на підставі того, що буде 25 кандидатів. Наразі ЦВК працює над розрахунком щодо збільшення свого бюджету, відповідно до кількості кандидатів. Буде прийнята постанова. Ми дійсно будемо приймати рішення, є чи немає необхідності звертатись до Кабінету міністрів. Але це ми будемо робити після того, як усі кандидати подадуть подання щодо формування виборчих комісій”, – заявила Сліпачук.

Як повідомляв Львівський портал, ЦВК  8 лютого завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 людини.

 

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