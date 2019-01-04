Президентські вибори обійдуться бюджету у 2,3 млрд грн

Центральна виборча комісія затвердила кошториси на проведення виборів президента і парламенту у 2019 році. Про це повідомляє УП.

Проведення виборів президента обійдеться у 2 мільярди 354 мільйони 880 тисяч гривень, виборів до Верховної Ради – в 1 мільярд 949 мільйонів 620 тисяч гривень.

Ще 223 мільйони 539 тисяч 600 гривень спрямують на забезпечення функціонування Державного реєстру виборців.

Видатки самої комісії на підготовку та проведення чергових виборів президента 31 березня становитимуть 266 мільйонів 30 тисяч 808 гривень.

Також ЦВК прийняла постанову про здійснення окружними виборчкомами попередньої оплати під час закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів президента 31 березня, і встановила форми фінзвітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у президенти.