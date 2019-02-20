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У Кам’янка-Бузькому районі чадним газом отруївся 63-річний чоловік

Вероніка Рой

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Вчора, 19 лютого, у Кам’янка-Бузькому районі через отруєння чадним газом до лікарні потрапив 63-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«Близько 19:06 год. у с. Хренів Кам’янка-Бузького району у приватному будинку отруївся, ймовірно, чадним газом 63-річний мешканець будинку. Потерпілий у стані середнього ступеня важкості госпіталізований в ОКЛ (10% карбоксигемоглобіну)», – йдеться у повідомленні.

Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

Зазначимо, вчора, 19 лютого, в приміщенні школи, яка розташована у Жидачівському районі, чадним газом отруїлися дві учениці.

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Вони триватимуть орієнтовно до середини березня.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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