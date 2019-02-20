Кандидати у президенти сплатили до Держказначейства більше 100 мільйонів гривень

Державна казначейська служба отримала 112,5 млн грн як внески від зареєстрованих кандидатів у президенти України на майбутніх виборах. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

«Станом на сьогодні надійшло 112,5 млн грн», – розповіла голова Держказначейства Тетяна Слюз.

Також вона нагадала, що Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати на пост глави держави, що є рекордною кількістю. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.

За словами Тетяни Слюз, після першого туру виборів Держказначейство зарахує кошти від 42 кандидатів до загального фонду держбюджету, тоді як кандидати, які вийдуть в другий тур, повернуть свої кошти назад.

Як повідомляв Львівський портал, виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня, а самі президентські вибори відбудуться 31 березня.

Загалом проведення цьогорічних виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Втім нещодавно ЦВК заявила, що бюджет виборів можуть збільшити через рекордну кількість претендентів на пост глави держави.

На Львівщині за президента голосуватимуть майже 2 мільйони виборців.