ОСТАННІ НОВИНИ

Кандидати у президенти сплатили до Держказначейства більше 100 мільйонів гривень

Наталя Дуляба

|

Державна казначейська служба отримала 112,5 млн грн як внески від зареєстрованих кандидатів у президенти України на майбутніх виборах. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

«Станом на сьогодні надійшло 112,5 млн грн», – розповіла голова Держказначейства Тетяна Слюз.

Також вона нагадала, що Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидати на пост глави держави, що є рекордною кількістю. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.

За словами Тетяни Слюз, після першого туру виборів Держказначейство зарахує кошти від 42 кандидатів до загального фонду держбюджету, тоді як кандидати, які вийдуть в другий тур, повернуть свої кошти назад.

Як повідомляв Львівський портал, виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня, а самі президентські вибори відбудуться 31 березня.

Загалом проведення цьогорічних виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Втім нещодавно ЦВК заявила, що бюджет виборів можуть збільшити через рекордну кількість претендентів на пост глави держави.

На Львівщині за президента голосуватимуть майже 2 мільйони виборців.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...