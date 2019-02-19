П’ять порад Дональда Туска Україні

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав українську владу не завдати один одному надмірної шкоди на найближчих виборах та повірити в українську молодь. Загалом високий представник ЄС дав п’ять порад, до яких варто прислухатися українській політичній еліті, під час свого виступу у Верховній Раді України сьогодні, 19 лютого.

За словами, Дональда Туска, ніхто не має права повчати українців, як облаштовувати власний дім. Але він має для України п’ять порад:

«По перше: не завдайте один одному надмірної шкоди на найближчих виборах.

Ваша історія, як і історія мого народу, підтверджує, що внутрішні конфлікти в наших двох країнах є найбільшим подарункам для третьої сторони. Також пам’ятайте, що ваші опоненти в Європі чекають на будь-який привід, аби зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем і Києвом, а різкий конфлікт між вами може виявитися саме таким приводом. Тож сперечайтеся в міру і лишайтеся єдині в справах, які мають найважливіше значення для України.

Друга порада: вдумливо оминіть спокуси радикального націоналізму і популізму, так, як ви це робили досі.

Якщо поступимося рецидивам шовінізму і в Європі, і в Україні, то ми неминуче потрапимо в конфлікти, а егоїзм і відстороненість зруйнують нашу політичну спільноту. Відповіддю на націоналізм є, як правило, інший націоналізм з наслідками, які легко передбачити. Основи об’єднаної Європи – це примирення замість реваншизму, солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпечні спокуси радикального популізму народжуються з комплексів і слабкості, а українці мають всі права і підстави почуватися нині гордими і сильними. Україна надто велика, аби для почуття величі потребувати наркотику популізму.

Третя порада: не наслідуйте тих сусідів і європейських політиків, які хочуть усіх переконати, що демократія, заснована на свободі, правах людини, повазі до меншин, свободі думки і слова – це пережиток минулого і застаріла модель держави, а зараз настає час авторитарної демократії.

В інтересах наших громадян і Європи в цілому маємо захищати фундаментальні цінності. Саме це за це померли герої Революції Гідності.

Четверта порада: будуйте разом доброчесну державу.

Не буду тут читати лекції про корупцію. Ви всі недавно показали, що готові боротися з нею. Лише прошу всіх повірити, що чесність і прозорість влади потрібні не тому, що це вимога Євросоюзу, а тому, що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось.

П’ята і остання порада: повірте у молодь.

Кілька днів тому я приймав у Брюсселі групу студентів, серед яких були українці. Вони попросили сказати вам, що їхнє покоління вже готове взяти на себе співвідповідальність за майбутнє України. Власне, вони і є цим майбутнім. П’ять років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо вони вірять у себе і сьогодні, ви теж можете повірити в них», – повідомив Дональд Тустк із трибуни парламенту України.

Детальніше про історичну промову Дональда Туска читайте тут: «Немає Європи без України».