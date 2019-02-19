ОСТАННІ НОВИНИ

П’ять порад Дональда Туска Україні

Андрій Котенський

|

Президент Європейської Ради Дональд Туск закликав українську владу не завдати один одному надмірної шкоди на найближчих виборах та повірити в українську молодь. Загалом високий представник ЄС дав п’ять порад, до яких варто прислухатися українській політичній еліті, під час свого виступу у Верховній Раді України сьогодні, 19 лютого.

 

За словами, Дональда Туска, ніхто не має права повчати українців, як облаштовувати власний дім. Але він має для України п’ять порад:

«По перше: не завдайте один одному надмірної шкоди на найближчих виборах.

Ваша історія, як і історія мого народу, підтверджує, що внутрішні конфлікти в наших двох країнах є найбільшим подарункам для третьої сторони. Також пам’ятайте, що ваші опоненти в Європі чекають на будь-який привід, аби зіпсувати нинішню солідарність між Брюсселем і Києвом, а різкий конфлікт між вами може виявитися саме таким приводом. Тож сперечайтеся в міру і лишайтеся єдині в справах, які мають найважливіше значення для України.

Друга порада: вдумливо оминіть спокуси радикального націоналізму і популізму, так, як ви це робили досі.

Якщо поступимося рецидивам шовінізму і в Європі, і в Україні, то ми неминуче потрапимо в конфлікти, а егоїзм і відстороненість зруйнують нашу політичну спільноту. Відповіддю на націоналізм є, як правило, інший націоналізм з наслідками, які легко передбачити. Основи об’єднаної Європи – це примирення замість реваншизму, солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди. Небезпечні спокуси радикального популізму народжуються з комплексів і слабкості, а українці мають всі права і підстави почуватися нині гордими і сильними. Україна надто велика, аби для почуття величі потребувати наркотику популізму.

Третя порада: не наслідуйте тих сусідів і європейських політиків, які хочуть усіх переконати, що демократія, заснована на свободі, правах людини, повазі до меншин, свободі думки і слова – це пережиток минулого і застаріла модель держави, а зараз настає час авторитарної демократії.

В інтересах наших громадян і Європи в цілому маємо захищати фундаментальні цінності. Саме це за це померли герої Революції Гідності.

Четверта порада: будуйте разом доброчесну державу.

Не буду тут читати лекції про корупцію. Ви всі недавно показали, що готові боротися з нею. Лише прошу всіх повірити, що чесність і прозорість влади потрібні не тому, що це вимога Євросоюзу, а тому, що цього потребують ваші громадяни. Не припиняйте позитивних змін, навіть якщо вони болючі для когось.

П’ята і остання порада: повірте у молодь.

Кілька днів тому я приймав у Брюсселі групу студентів, серед яких були українці. Вони попросили сказати вам, що їхнє покоління вже готове взяти на себе співвідповідальність за майбутнє України. Власне, вони і є цим майбутнім. П’ять років тому молоді українці склали іспит, деякі сплатили найвищу ціну. Якщо вони вірять у себе і сьогодні, ви теж можете повірити в них», – повідомив Дональд Тустк із трибуни парламенту України.

Детальніше про історичну промову Дональда Туска читайте тут: «Немає Європи без України».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...