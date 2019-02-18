У справі «Мосійчук проти Супрун» призначили нову суддю

У справі за позовом народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука про відсутність в Уляни Супрун повноважень для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я призначили нового суддю – Тетяну Скочок. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Про призначення нового судді сьогодні, 18 лютого, повідомив у Facebook суддя-спікер Окружного адмінсуду Києва Богдан Санін.

«Як і очікувалось, сьогодні було визначено нового суддю по “Справі Супрун” (№640/463/19 за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун). Наразі справу розподілено на суддю Тетяну Скочок», – написав він.

Водночас Санін наголошує на тому, що Мосійчук подав два позови: до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та до Уляни Супрун. А ще один позов щодо Супрун до Окружного адмінсуду Києва надійшов від радикала Олексія Ленського.

«Здається, що надалі ми будемо називати вказану справу як “Справа Супрун. Епізод 1″», – зазначив суддя.

Як пише Українська правда, Тетяна Скочок головувала у слуханні справи екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі проти Державної міграційної служби щодо визнання його біженцем.

Нагадаємо, суддя Сергій Каракашьян, який дотепер розглядав справу «Мосійчук проти Супрун» 15 лютого оголосив про самовідвід. Він вже раніше відзначився рішенням про поновлення Романа Насірова на посаді глави ДФС.

Як повідомляв Львівський портал, 14 лютого суд скасував попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Рішення про відсторонення Супрун суд приймав за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

Своєю чергою Уляна Супрун заявляла, що такі дії Мосійчука є черговою атакою на медичну реформу та спробою заблокувати роботу МОЗу. Також через судову тяганину під загрозою опинилась поставка в регіони життєво важливих ліків і вакцин.

Свою повну підтримку Уляні Супрун висловив Петро Порошенко, очільники профільних міністерств, народні депутати України. Самі ж українці розпочали у соцмережах флешмоб #підтримуюСупрун.