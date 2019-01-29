У Львові ініціюють збір коштів, щоб викупити у облради будівлю на Короленка для потреб дітей-сиріт

У Львові хочуть ініціювати акцію зі збору коштів, щоб викупити у Львівської обласної ради приміщення колишньої школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, яке хочуть продати з аукціону. Про це на своїй сторінці у Facebook написав настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла о. Степан Сус.

Додамо, що облрада вже виставила на продаж це приміщення, відповідна інформація з’явилась на Prozorro. Зокрема, зазначається, що початкова ціна об’єкта площею у майже 3 тис. м кв – 29 млн 233 тис. грн. Аукціон буде проведено 27 лютого.

«Дивна обласна рада…Ми спробуємо розпочати акцію збору коштів, щоб викупити у нашої дивної обласної ради цю будівлю для потреб дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей», – зазначив настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська міська рада підтримала петицію мешканців, які просять не продавати це приміщення, а надати його у дострокову оренду Місії «Центр опіки сиріт» УГКЦ. Раніше мерія вже зверталась до облради із проханням скасувати своє рішення про продаж.

Додамо, що Центр опіки сиріт створений для задоволення потреб дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, дітей із шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, будинків сімейного типу, розподільників, комунальних будинків дитини. Центр дбає не лише про духовне збагачення та фізично-моральну підтримку дітей, але й веде їхню активну підготовку до дорослого та самостійного життя. Над цим працюють наставники, психологи, волонтери та спеціалісти різних профілів.

Діти збираються у різних приміщеннях міста, в тому числі у будівлі на вул. Короленка, 7, аби навчатися куховарити, малювати ікони, займатися спортом.