Кабмін частково розблокував роботу МОЗ

Вчора, 13 лютого, уряд прийняв розпорядження, яке дозволяє в.о. міністру охорони здоров’я доктору Уляні Супрун частково виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень міністра як члена Кабміну. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, це розпорядження є консолідованим рішенням уряду, що дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ України. Цей винятковий крок Кабінету міністрів України є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва.

«Розпорядження уряду дозволяє затвердити розподіл вакцин і ліків у регіони, відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» та закупівлю обладнання та інші рішення, що потребують негайного затвердження. Ці документи будуть підписані найближчим часом», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Крім того, у МОЗ додають, що на п’ятницю, 15 лютого, призначено розгляд позову народного депутата Ігоря Мосійчука щодо відсутності у доктора Уляни Супрун повноважень до виконання обов’язків міністра охорони здоров’я України. Засідання відбудеться о 14:50 в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Таке рішення ухвалили за підсумками розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука.

Своєю чергою Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook заявила, що такі дії є черговою атакою на медичну реформу та спробою заблокувати роботу МОЗу.

Кабмін вже заявив, що готується оскаржувати рішення суду щодо відсторонення Уляни Супрун. Свою повну підтримку висловив Петро Порошенко, очільники профільних міністерств, народні депутати України. Самі ж українці розпочали у соцмережах флешмоб #підтримуюСупрун, а також збираються на акцію протесту 15 лютого, коли відбуватиметься наступне судове засідання.

Також у зв’язку із забороною суду Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень глави МОЗ, міністерство не може розподілити у регіони України імунобіологічні препарати та життєво необхідні ліки, зокрема з надкоротким терміном зберігання.

Додамо, що рішення про відсторонення Уляни Супрун приймав суддя Сергій Каракашьян, який раніше відзначився рішенням про поновлення Романа Насірова на посаді глави ДФС.