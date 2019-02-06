НАЗК виявило недостовірні дані у декларації Богдана Дубневича

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію народного депутата України Богдана Дубневича за 2016 рік і виявило у ній недостовірні дані. Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає Львівський портал.

До НАЗК звернулись правоохоронці та громадська організація з проханням перевірити декларації про доходи народних депутатів України Богдана Дубневича (БПП) та Павла Різаненка (БПП), адже у них можуть бути недостовірні відомості.

Відтак НАЗК перевірило декларації Богдана Дубневича за 2016 рік (виправлену) та Павла Різаненка за 2015 та 2016 роки.

«Так, відомості, зазначені у зверненні про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, були підтверджені стосовно декларації за 2016 рік, поданої Богданом Дубневичем. Відповідно був складений обґрунтований висновок щодо правопорушення, пов’язаного з корупцією, який буде направлено до НАБУ (ст.366-1 ККУ – декларування недостовірної інформації)», – йдеться у повідомленні.

Водночас які саме недостовірні відомості у своїй виправленій декларації за 2016 рік подав Богдан Дубневич, НАЗК не конкретизує. Натомість ймовірні порушення у декларації Різаненка не підтвердились.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» є повний провал структурних реформ через зацікавлених «друзів». За підсумками 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» здійснила закупівлі в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів орієнтовно на мільярд гривень. Після цього зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займалось НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Також НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова йде про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри все суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

Фото: Варіанти