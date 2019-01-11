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Із будівлі поліклініки в центрі Львова обвалилась частина гіпсової ліпнини

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 11 січня, із 4 поверху міської 1-ої поліклініки, що на вул. Руській, 20 обвалилася частина гіпсової ліпнини. Внаслідок події ніхто не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Як розповіла в.о. головного лікаря 1-ої міської поліклініки Наталія Бачун, обвал стався неподалік від зупинки громадського транспорту. Внаслідок події постраждалих немає.

«Ми з 2010 року неодноразово повідомляли про необхідність проведення робіт на цій будівлі, однак реконструкції не проводили через брак фінансування. Комісія зафіксувала цей випадок, місце події обгороджено, ліпнину, яка обвалилася, вже прибрано. Коли стався обвал, людей на зупинці не було, тому ніхто не постраждав», – зазначила Наталія Бачун.

Фото: Ігор Зінкевич

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