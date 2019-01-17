У центрі Львова на тротуар обвалилася частина старого балкону. Про це повідомила львів’янка Руслана Коропецька на Гарячу лінію міста Львова.

«На проспекті Шевченка, 14 обвалився балкон над ювелірним магазином Амфора. Очевидці кажуть, що каміння зачепило жінку, яка йшла повз», – йдеться у повідомленні жінки.

Як стало відомо відпала частина аварійного балкону із третього поверху будинку на просп. Шевченка, 14.

Як розповів Zaxid.net заступник керівника Галицької районної адміністрації Роман Гавчак, цей аварійний балкон у березні 2018 року обклали протиаварійною сіткою. Однак через різку зміну погоди частина балкону 17 січня відшарувалась і прорвала цю сітку.

«Відбулося відшарування верхнього шару внаслідок порушення гідроізоляції. Інформації про постраждалих внаслідок падіння у нас немає», – розповів Роман Гавчак.

За його словами, найближчим часом фахівці оглянуть цей балкон і знімуть найбільш аварійні елементи. Після цього балкон повторно обтягнуть сіткою.

«Також будемо просити управління охорони історичного середовища включити цей балкон у перелік об’єктів на реставрацію», – додав Роман Гавчак.

Нагадаємо, 11 січня із 1-ої поліклініки, що в самому центрі Львова, обвалилась на тротуар частина гіпсової ліпнини. Уламки впали просто поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок події тоді ніхто не постраждав.

Після цього випадку у міськраді Львова вирішили перевірити на аварійність фасади старовинних будівель,що розташовані в історичному ареалі міста.