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Попри заборону Кабміну міськрада Львова поклала в банк 50 мільйонів

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада поклала на депозитний рахунок у банку 50 мільйонів гривень. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова №37 від 30 січня, передає Львівський портал.

 

«Департаменту фінансової політики розмістити тимчасово вільні кошти загального фонду міського бюджету м. Львова в сумі 50 000 000 грн на вкладному (депозитному) рахунку у Львівській обласній дирекції Акціонерного банку “Укргазбанк“», – йдеться у розпорядженні.

Вільні 50 мільйонів гривень мерія вирішила покласти у банк, аби залучити додаткові кошти до бюджету.

Зазначимо, 23 січня Кабмін заборонив містам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Ініціатором такого рішення було Міністерство фінансів, яке вважає, що бюджетні кошти повинні «працювати» на благо громад, а не лежати у банку. Заборона діє до кінця 2019 року.

Відразу після прийняття цієї заборони Львівська міська рада заявила, що подаватиме позов до Кабміну. У мерії вважають, що таким чином орган держвлади втручається у процес виконання місцевих бюджетів. Розмір збитків від прийняття постанови міськрада оцінює у 40 мільйонів гривень.

Як повідомляв Львівський портал, через «президентське турне» Андрія Садового в.о. міського голови Львова спочатку призначили заступника з питань економіки та фінансів Геннадія Васьківа, згодом на його місце прийшов заступник мера з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Додамо, що всі розпорядження підписує міський голова Львова або в.о. міського голови.

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