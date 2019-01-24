Мінфін заборонило українським містам класти кошти на депозити

Міністерство фінансів заборонило містам розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитних рахунках. Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 23 січня, пише Економічна правда.

Заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.

«Кошти, що зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, не працюють на мешканців місцевих громад (у вигляді підтримки, заходів, надання більш якісних послуг),натомість накопичуються та відволікаються на тривалий час бюджетного процесу», – аргументує міністерство мотивацію заборони.

Цей проект постанови позбавляє міста можливості отримувати додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді відсотків з розміщених депозитів. При цьому є можливість вкладати ці кошти у цінні папери, йдеться у супровідних документах до проекту постанови.

За даними Державної казначейської служби, з початку 2018 року місцеві бюджети розмістили на банківських депозитах 18 млрд грн коштів загального фонду, та майже 8 млрд грн спецфонду. Ставка за депозитами становила 9-10%.

Багатомільярдні залишки коштів місцевих бюджетів на банківських рахунках завжди викликали критику як з боку уряду в цілому, так і міністерства фінансів зокрема.

Заборона Мінфіну викликала жорстку критику з боку представників місцевих органів влади. Це були кошти, до яких в уряду не було доступу – міста зберігали їх у банках.

За словами виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, заборона розміщувати кошти на депозитах для уряду означає можливість витрачати їх на власні потреби, перекривати касові розриви бюджету.

«Якщо вся ця грошова маса буде спрямована на “проїдання”, то це пришвидшить інфляцію», – каже Слобожан.

Аналогічний ефект буде, якщо місцеві органи влади почнуть витрачати ці кошти на поточні потреби.

«Відтепер місцеві органи влади не зможуть акумулювати кошти на реалізацію великих інфраструктурних проектів. Постраждають, насамперед, державні банки, у яких міста тримали свої депозити», – додає він.

Також, прогнозує Слобожан, не виключені масові судові позови, адже міста підписали договори з банками.

«Окрім іншого, це ставить під загрозу реалізацію проектів на умовах співфінансування, адже відтепер у місцевих бюджетів не буде коштів на свій внесок на рівні з державою», – резюмував він.

Під час засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив головним розробникам разом із секретаріатом Кабміну «доопрацювати та оформити прийняті акти (і цей проект постанови включно) згідно з регламентними вимогами».