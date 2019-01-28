Львів – без постійного міського голови. На заміну Васьківу прийшов Бабак

Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак став в.о. мера Львова. Про це сьогодні, 28 січня, Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради.

«Сьогодні в.о. міського голови Львова є Сергій Бабак. Завтра він буде у відрядженні, тому очевидно, що тоді буде хтось інший. Але як це буде, зможемо повідомити вже завтра», – зазначили у прес-службі мерії і додали, що кандидатура в.о. міського голови Львова залежить і від того, «хто є на місці».

Як пише ZIK, заступник міського голови Львова з питань економіки та фінансів Геннадій Васьків, який у період «виборчої відпустки» Андрія Садового мав виконувати його обов’язки, також пішов у відпустку. Саме тому на його місце прийшов Сергій Бабак.

Водночас за даними видання, у вівторок, 29 січня, в.о. стане заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, а в середу, 30 січня, – знову Сергій Бабак.

Зазначимо, що на посаду в.о. міського голови Львова призначають відповідним розпорядженням Андрія Садового.

Нагадаємо, про те, що Геннадій Васьків буде заміняти Садового на посаді мера Львова стало відомо 10 січня.

Як повідомляв Львівський портал, 3 січня «Самопоміч» висунула Андрія Садового кандидатом у Президенти України. Також він заявив, що більше не балотуватиметься на мера Львова.