Заборона містам класти кошти на депозити. Львівська мерія готує позов на рішення Кабміну

У Львівській міській раді збираються подавати позов до Кабміну щодо ухваленого рішення про заборону розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду на депозитні рахунки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Зауважимо, що ця заборона стосується коштів загального фонду місцевих бюджетів і діє до 31 грудня 2019 року.

На переконання директора департаменту фінансової політики ЛМР Олега Іщука, це безпрецедентне пряме втручання органу державної влади у процес виконання місцевих бюджетів.

«Бюджетний кодекс України не надає права Кабінету Міністрів змінювати його положення. Це право виключно Верховної Ради. Стаття 16 Бюджетного Кодексу надає право на розміщення тимчасово вільних коштів виключно місцевим радам. Цією статтею ми і користувалися. Кабмін має право лише на затвердження порядку такого розміщення, але аж ніяк не на його заборону», – обурився він.

Також Олег Іщук зазначив, що постанова Кабміну, яка забороняє розміщувати кошти на депозитах, завдасть цього року місту збитків на понад 40 млн грн:

«Що таке вкладати гроші в депозит? Це розміщення тимчасово вільних коштів. Що тут маємо на увазі? Доходи бюджету поступають по 1/12 кожного місяця. А видатки бюджету розвитку, як правило, проводяться, коли вже виконані роботи. І щоб ці гроші не лежали без діла, місто розміщає їх на конкурсній основі в одному із державних банків під певний процент. Відповідно, коли приходить час, ми маємо акти виконаних робіт, і тоді беремо гроші з депозиту і розраховуємося ними за ті об’єкти, що передбачені в бюджеті, нашим депутатським корпусом. Це нормальне явище. В минулому році ми заробили таким чином понад 57 млн.грн. Тобто це, по суті, гроші, які приносять гроші. Вони вкладаються рівно туди, куди вирішить направити їх сесія Львівської міської ради, і виключно вона вирішує куди ті гроші підуть.

Зауважу, не Мінфін, а Кабмін прийняв постанову, яка забороняє нам розміщати в банках тимчасові вільні кошти на депозит. Хоча, згідно з законом, ці кошти можна розміщати на депозит тільки в державних банках. Відповідно на конкурсній основі ми їх розміщаємо лише в державному банку.

Це означає, що держава спонукає нас купляти цінні державні папери. Але ж цінні папери мають термін: півроку, 9 місяців, а ми не можемо на таку далеку перспективу відволікати гроші, тому що це тимчасово вільні кошти, і у будь-який час вони будуть необхідні, щоб оплатити виконані роботи чи на ті, чи на інші видатки передбачені бюджетом…

Ми в банку відкриваємо не довгострокові договори-депозити, а, так звані, депозитні лінії. Це означає, на цей рік у нас в Газбанку під депозит є 15,10%. Ми на цю депозитну лінію гроші вкладаємо в будь-який час і забираємо теж в будь-який час. На жаль, Кабмін хоче позбавити нас цієї можливості. Думаю, для громади міста буде нанесено збитків близько 40 млн».

Також керівник департаменту фінансової політики ЛМР зазначив, що не лише Львів, а й інші міста України подаватимуть позов до Кабміну з приводу прийняття такої постанови.