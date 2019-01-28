За тиждень кількість хворих на кір в Україні зменшилась на 6%

За четвертий тиждень 2019 року на кір в Україні захворіли 3 279 людей — 1 350 дорослих та 1 929 дітей. Це на 6% менше у порівнянні з минулим тижнем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Як йдеться у повідомленні, минулого тижня від ускладнень кору померла одна людина. Загалом вже цього року померло 6 людей, серед яких дві дитини. У 2018 році кір забрав 16 життів.

Медики вкотре наголошують, що щеплення — єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

«Спалах кору вирує по всій Європі. Серйозна ситуація склалася в Україні, Сербії, Албанії та Грузії. Епідбезпека формується не за один-два роки, а десятиліттями. Спалах захворюваності в України — внаслідок десятиліття зневіри у вакцинації, у державних закупівлях ліків і вакцин, а також безвідповідального ставлення до цієї теми з боку самих громадян», – повідомляють у МОЗ.

Зазначимо, що сьогодні показники захворюваності на кір в Україні майже такі ж, що фіксували в довакцинальний період 1968 року.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 15 січня через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка: це перша смерть на Львівщині від кору.

Також в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала, що у лютому у області два тижні проходитиме активна кампанія із вакцинації дітей від кору віком від 6 до 18 років.

Окрім цього зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я готує документи, які необхідні для скликання спеціальної комісії для розгляду питання щодо оголошення епідемії кору в Україні.