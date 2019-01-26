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В Україні захворюваність на кір наближається до рівня 1968 року, коли не було вакцинації

Вероніка Рой

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Сьогодні показники захворюваності на кір в Україні майже такі ж, що фіксували в довакцинальний період 1968 року. Про це заявив на прес-конференції завідувач лабораторії Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В.Громашевського НАМН України Ігор Маричев, передає Укрінформ.

 

«У що може вилитися поширення кору в Україні важко передбачити. Можна лише констатувати, що на сьогодні захворюваність наближається до показників довакцинального періоду 1968 року. Це був час, коли в Україні ще не проводили вакцинацію. Сьогодні показник на 100 тисяч населення – 600 хворих на кір, серед дітей до 17 років цей показник – 500 випадків на 100 тисяч населення», – сказав Маричев.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 15 січня через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка: це перша смерть на Львівщині від кору.

Раніше в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала, що у лютому у області два тижні проходитиме активна кампанія із вакцинації дітей від кору віком від 6 до 18 років.

Окрім цього зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я готує документи, які необхідні для скликання спеціальної комісії для розгляду питання щодо оголошення епідемії кору в Україні.

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