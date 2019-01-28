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Порошенко підписав закон про перехід релігійних громад до нової церкви

Наталя Дуляба

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Президент Петро Порошенко підписав закон, який передбачає зміну підлеглості релігійних громад в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави, передає Львівський портал.

 

Закон передбачає механізми, які встановлюватимуть, у який саме спосіб релігійна організація може змінити свою підлеглість діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням).

Закон також встановлює, що рішення про зміну підлеглості та внесення змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами релігійної громади та не менш, як двома третинами її складу.

Ці дві третини вираховуються від необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту засвідчується підписами членів релігійної громади.

Визначено й перелік документів, які необхідно подати до органу реєстрації для реєстрації статуту (положення) релігійної громади.

Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після його офіційної публікації.

Нагадаємо, законопроект №4128-Д щодо зміни релігійними громадами підлеглості Верховна Рада ухвалила 17 січня. Відразу після цього УПЦ МП назвала закон «рейдерським».

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині до Православної церкви України перейшли вже 7 із 60 громад УПЦ МП.

Додамо також, що 15 грудня 2018 року відбувся Об’єднавчий собор, де обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Православної церкви України.

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