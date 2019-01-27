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Хакери опублікували документи РФ щодо війни в Україні

Вероніка Рой

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Проект Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) опублікував документи з Російської Федерації, які отримав шляхом хакерського зламу. Більшість оприлюднених матеріалів пов’язані з агресією Росії на Донбасі. Про це повідомляє Громадське з посиланням на The New York Times.

 

Також в цих матеріалах йдеться про контакти між Кремлем та Російською православною церквою. The New York Times зазначив, що документи розмістили одночасно на веб-сайті DDoSecrets та в Інтернет-архів. Утім, станом на 27 січня з Інтернет-архіву прибрали файли. Обсяг викладених в мережу матеріалів становить 175 гігабайтів.

Група DDoSecrets зазначила, що серед опублікованих документів є архів матеріалів з МВС Росії, які WikiLeaks відмовився публікувати у 2016 році.

Також доступ відкрили й до російських електронних листів та інших матеріалів, які отримала хакерська група «Шалтай Болтай». Матеріали щодо фальсифікації історії збиття в Україні малайзійського пасажирського літака рейсу МН17 у 2014 році та документи російського експортера зброї «Рособоронекспорт» — серед розсекречених файлів.

Журналістка Емма Бест з Бостона, яка допомагала створити платформу DDoSecrets, зазначила, що сайтом займається менше ніж 20 осіб і всі вони живуть у різних країнах.

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