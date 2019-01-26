ОСТАННІ НОВИНИ

Капличка на полярній станції в Антарктиді може приєднатися до ПЦУ

Вероніка Рой

|

Капличка, яка розташована поруч з українською антарктичною станцією «Академік Вернадський», може приєднатися до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

 

«Підписав та відправив два листи впродовж години: до МОЗу щодо легального дозволу купити та завезти на «Вернадський» сильнодіючі наркотичні речовини (на випадок хірургічних операцій), та до Блаженнішого Епіфанія щодо опіки Помісної церкви над капличкою на «Вернадському», – написав він.

Капличку святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована поруч з українською антарктичною станцією «Академік Вернадський», освятив архієпископ Львівський і Галицький Августин (УПЦ МП). Вона є найпівденнішою культовою спорудою у світі.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Фото: LB.ua

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі
Олесь ТЯГАЙ
Розширення популярної мережі та зростання якості львівської торгівлі

З появою нових магазинів найбільшої торговельної компанії в нашому місті покращується загальний рівень обслуговування по...

Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду
Соломія ГОЛОВІНА
Світ айсбергів і тюленів. Історія львівського полярника, який вчетверте підкорить Антарктиду

Айсберги, які нагадують витвори мистецтва, витесані з криги природою. Максимальні -90 градусів морозу, від яких метал тр...

Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?
Наталя ДУЛЯБА
Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?

Жертвами чадного газу у Львові та області стає дедалі більше людей. Сумна статистика оновлюється мало не щодня: лише з п...

Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт
Анастасія ПИЖ
Львів’яни обирають «АТБ» за якість і комфорт

Найбільша торговельна мережа країни підкорює серця мешканців нашого регіону завдяки увазі до потреб простих покупців ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...