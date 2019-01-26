Капличка на полярній станції в Антарктиді може приєднатися до ПЦУ

Капличка, яка розташована поруч з українською антарктичною станцією «Академік Вернадський», може приєднатися до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий.

«Підписав та відправив два листи впродовж години: до МОЗу щодо легального дозволу купити та завезти на «Вернадський» сильнодіючі наркотичні речовини (на випадок хірургічних операцій), та до Блаженнішого Епіфанія щодо опіки Помісної церкви над капличкою на «Вернадському», – написав він.

Капличку святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована поруч з українською антарктичною станцією «Академік Вернадський», освятив архієпископ Львівський і Галицький Августин (УПЦ МП). Вона є найпівденнішою культовою спорудою у світі.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, у Києві 15 грудня 2018 року на Об’єднавчому соборі створили Православну церкву України. Об’єднавчий собор обрав главу Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

5 січня 2019 року у Стамбулі відбулося підписання Томоса про автокефалію Православної Церкви в Україні. А 6 січня – урочиста церемонія вручення підписаного Томосу предстоятелю УПЦ митрополиту Епіфанію.

7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію в Софійський собор у Києві.

Фото: LB.ua