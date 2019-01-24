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На кір у Львові з початку року захворіло п’ятеро немовлят

Соломія Головіна

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Від початку року у Львові п’ятеро новонароджених дітей захворіли кором. На сьогодні троє немовлят перебувають на лікуванні у шпиталі, двоє вже вдома. Усі малюки заразились кором від своїх матерів, серед яких більшість була невакцинована.Про це повідомляє «Радіо Свобода».

 

«Зараз у Львівській клінічній дитячій лікарні троє новонароджених. Двоє хлопчиків-близнюків мають ускладнення пневмонії. Спершу мама захворіла, а через кілька днів – діти. Мама була щеплена. Немовлята гарно реагують на лікування. Ще одна мама захворіла кором після виписки з пологового, каже, що радше не була вакцинована. А дев’ятиденний хлопчик після мами теж захворів кором», – каже лікар-неонатолог Лариса Григоренко.

Він додав, що мати кір у неонатологічному віці – від 0 до 28 днів – є серйозною проблемою, оскільки наслідком можуть бути ускладнення.

У лікарню немовлят привезли з високою температурою і висипкою на тілі, близнюки вже мали ускладнення – пневмонію.

За словами медиків, раніше немовлята до 28 днів життя не хворіли кором і нинішню ситуацію пояснюють тим, що зараз народжують дітей жінки, які не були вакциновані від кору. Вагітним заборонено щеплюватися. Однак якщо вагітна жінка контактувала із людиною, хворою на кір, то їй вводять імуноглобулін.

 

Раніше Львівський портал повідомляв, що 15 січня через ускладнення від кору померла 36-річна львів’янка: це перша смерть на Львівщині від кору.

Раніше в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун анонсувала, що у лютому у області два тижні проходитиме активна кампанія із вакцинації дітей від кору віком від 6 до 18 років.

Окрім цього зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я готує документи, які необхідні для скликання спеціальної комісії для розгляду питання щодо оголошення епідемії кору в Україні.

 

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