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Під Львовом п’ятеро людей отруїлись чадним газом. Серед них – двоє дітей

Олена Карп'юк

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Вчора, 18 січня, близько о 10:10 год. у селі Зимна Вода, що під Львовом, у приватному будинку отруїлись, ймовірно, чадним газом п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Серед потерпілих – двоє дітей 2013 і 2016 року народження. Всіх п’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Також встановлено, що будинок був обладнаний двофункційним котлом іноземного виробництва.

Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до помешкання. Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 січня у Львові у квартирі на вул. Канівській чадним газом отрулись двоє дітей.

Як повідомляв Львівський портал, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули. Як не стати жертвою отруєння чадним газом, читайте тут.

Через велику кількість отруєнь чадним газом у будинках Львова проведуть позапланові перевірки.

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