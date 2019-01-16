Через велику кількість отруєнь чадним газом, у львівських будинках проведуть позапланові перевірки

В.о. міського голови Львова Геннадій Васьків доручив провести позапланову перевірку справності димовентиляційних каналів та наявності витяжки у будинках, які обладнані пічним та газовим опаленням. Ці заходи зумовлені значним збільшенням останнім часом випадків отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

До перевірки мають бути залучені необхідні комунальні служби міста, а також спеціалісти ПАТ «Львівгаз». Також провести такі перевірки буде зобов’язано керівників ОСББ та ЖБК.

Мешканців міста просять з розумінням поставитись до необхідності проведення позапланової перевірки, а також сприяти діям комунальників.

Нагадаємо, в межах підготовки до опалювального сезону працівники ЛКП завжди проводять профілактичний огляд та прочистку димовентеляційних каналів.

«Відповідно до Правил безпеки системи газопостачання України львівськими комунальними підприємствами (ЛКП) перевірки проводиться два рази на рік: перед та після опалювального періоду, обов’язкова перевірка та прочистка димових і вентиляційних каналів. І все це оформляється актами. Один примірник таких актів передається у ПАТ «Львівгаз».

З метою забезпечення безпеки мешканців міста в межах підготовки міста до опалювального періоду сажотруси, відповідно до графіків, проводять профілактичний огляд та прочистку димовентеляційних каналів у будинках. Під час проведення профілактичного огляду сажотруси повинні провести перевірку тяги у каналах квартири і власник (квартиронаймач) розписується у робочому листку», — роз’яснила директор департаменту житлово-комунального господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

У житлових будинках територіальної громади м. Львова нараховується 133 499 димових каналів та 301 666 вентиляційних каналів.

Зазначимо, що за останній тиждень у Львові від отруєння чадним газом померло 5 осіб.