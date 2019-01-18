У Львові чадним газом отруїлись двоє дітей

Сьогодні, 18 січня, у Львові через отруєння чадним газом двоє дітей потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як йдеться у повідомленні, близько 11:38 год. у Львові на вул. Канівська, 22, у приватному будинку отруїлись ймовірно чадним газом двоє дітей, які у стані важкого ступеню важкості були доставлені приватним транспортом і госпіталізовані у МДКЛ о 12:30 год.

Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 13 років. Обставини події встановлюються. Працівниками ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до будинку.