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У Львові чадним газом отруїлись двоє дітей

Юлія Шпак

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Сьогодні, 18 січня, у Львові через отруєння чадним газом двоє дітей потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як йдеться у повідомленні, близько 11:38 год. у Львові на вул. Канівська, 22, у приватному будинку отруїлись ймовірно чадним газом двоє дітей, які у стані важкого ступеню важкості були доставлені приватним транспортом і госпіталізовані у МДКЛ о 12:30 год.

Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 13 років. Обставини події встановлюються. Працівниками ПАТ «Львівгаз» припинено подачу газу до будинку.

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