НАБУ і АМКУ довели змову між дилерами і фірмою Дубневичів

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «Експозиція» та ПП «Єврооснова-СМ» на 3,14 млн грн за спотворення тендерів філії «Центр забезпечення виробництва» «Укрзалізниці» загальною вартістю 330,65 млн грн. Про це свідчить рішення Комітету від 22 грудня, пишуть Наші Гроші.

Розпочате у квітні 2018 року розслідування провело Київське тервідділення АМКУ із залученням інформації, наданої Національним антикорупційним бюро (НАБУ).

Предметом розслідування стали три тендери «Укрзалізниці» 2015-2016 років на постачання елементів кріплень колії. За результатами тих торгів замовник підписав із ТОВ «Експозиція» договори загальною вартістю 276,24 млн грн. Але подальшому сторони додатковими угодами підняли ціни до 330,65 млн грн.

Учасники тих торгів, «Експозиція» та «Єврооснова-СМ», постачали товари одного виробника – ТОВ «Корпорація КРТ» нардепів від БПП Богдана та Ярослава Дубневичів. При цьому вони пропонували продукцію на десятки відсотків дорожче від середньоринкових цін, спільно готували конкурсні пропозиції, а їхні директори до та у період проведення спірних закупівель спілкувалися по мобільному.

АМКУ встановив, що незалежно від того, хто із дилерів врешті отримав би перемогу на спірних торгах – кінцевим вигодонабувачем виступила б «Корпорація КРТ» братів Дубневичів.

Стало відомо, що «Корпорація КРТ» надавала фінансову допомогу «Єврооснові-СМ» на покриття завдатку для участі в цих тендерах. Доступ до рахунків «Корпорації КРТ» та «Експозиції» здійснювався з одного персонального комп’ютера.

Крім того, у «Корпорації КРТ» та «Експозиції» виявилась спільною адреса фактичного розташування – вул. Академіка Лазаренка, 1 у Львові, а один із засновників «Єврооснови-СМ», Мирослав Шотик, щонайменше у період 2012-2016 років отримував заробітну плату у «Корпорації КРТ».

На одному із тендерів «Експозиція», окрім продукції «Корпорації КРТ» пропонувала також продукцію ТОВ «Інтер-ГТВ». Антимонопольники резюмували, що укладення дилерського договору між «Експозицією» та «Інтер-ГТВ» створило умови, які могли спонукати цього виробника відмовитись від участі у спірних торгах. Таким чином йому не довелося б вилучати з обігу кошти для покриття гарантійного забезпечення.

Усі ці факти, що свідчать про змову компаній, не можуть бути результатом випадкового збігу обставин, вирішили в АМКУ.

За спотворення результатів торгів порушники караються штрафом у розмірі до 10% доходу за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. У 2017 році чистий дохід «Єврооснови-СМ» становив 4,88 млн грн, а «Експозиції» – 75,68 млн грн. Накладені на компанії штрафи – 325,43 тис. грн та 2,82 млн грн відповідно.

Нагадаємо, НАБУ та САП розслідують кілька кримінальних справ, фігурантами яких є посадові особи «УЗ» і компанії братів Дубневичів. Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з Ярослава Дубневича для внесення в парламент, однак, 14 січня стало відомо, що ГПУ повернула це подання до САП.

Прес-секретар Юрія Луценка повідомила, що «Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича потребує суттєвого доопрацювання в частині доказової бази, яка має беззаперечно підтверджувати зроблені слідством висновки, а не ставити їх під сумнів, що унеможливить використання стороною захисту посилань на те, що такі висновки є упередженими чи взагалі є припущеннями».

Раніще Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичівсуд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року стало відомо, що Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.