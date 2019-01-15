Суд у Львові скасував штраф за п’яне водіння сину Дубневича та повернув йому водійське посвідчення

Львівський апеляційний суд звільнив від відповідальності 23-річного Павла Дубневича, сина народного депутата від БПП Богдана Дубневича, якого раніше Залізничний районний суд Львова позбавив водійських прав на рік за водіння у нетверезому стані та призначив штраф у 10,2 тис. грн. Про це стало відомо з постанови суду від 28 грудня 2018 року, що була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 січня 2019 року, передають «Наші.гроші».

Сама пригода трапилась ще 2 вересня 2018 року. Павла Дубневича, який керував автомобілем Audi в стані алкогольного сп’яніння, поліція зупинила опівночі на вулиці Одеській у Львові. Згідно з матеріалами справи, огляд на стан сп’яніння проводився зі згоди водія в присутності двох свідків та виявив 0,29 проміле алкоголю при дозволених 0,2.

Розгляд справи відбувся 21 листопада 2018 року. При цьому 14 листопада 2018-го, тобто вже після того як був зафіксований факт водіння в нетверезому стані, Павла Дубневича прийняли на роботу в ТОВ «Глинянська вежа» на посаду «водія автотранспортних засобів за сумісництвом».

І саме це дало підставу директорові підприємства звернутись з клопотанням до суду, щоб звільнити Павла Дубневича від адміністративної відповідальності та передати матеріали справи на «розгляд трудового колективу». Для цього на підприємстві 19 листопада навіть провели загальні збори працівників.

Директором ТОВ «Глинянська вежа» є Тарас Колодій, зять Богдана Дубневича. Він також є співвласником цього підприємства, другою власницею фірми є мати Павла Дубневича – Тетяна Дубневич.

У коментарі «Наші гроші. Львів» двоє юристів підтвердили, що передача справи порушника на розгляд трудового колективу замість призначення штрафу та позбавлення прав – це дуже рідкісна практика. Крім того, як пояснив юрист Юрій Ничка, якщо порушник, «переданий» трудовому колективу, вчинить повторне порушення, то відповідальність нестиме лише водій.

Адвокат Олег Мицик вважає таку практику «радянською»: «Це анахронізм. Крім того, у таких випадках суду потрібно обґрунтувати, чому не можна позбавляти права водіння. Наприклад, коли за професією порушник водій і завдяки цьому утримує родину».

Суддя Залізничного райсуду Галина Пилип’юк, ймовірно, також вважає це анахронізмом, тому не взяла до уваги звернення Тараса Колодія та присудила штраф у розмірі 10,2 тис. грн та позбавила Дубневича водійських прав на рік.

А от суддя апеляційного суду Ірина Партика вирішила, що суддя першої інстанції безпідставно не врахувала те, що Павло Дубневич «вперше притягається до адміністративної відповідальності, позитивно характеризується за місцем праці та проживання та його робота пов’язана із керуванням транспортним засобом».

В апеляційному суді задовольнили клопотання директора родинної фірми та передали справу на «розгляд трудового колективу для вжиття до нього заходів громадського впливу». А також скасували попереднє рішення суду. Відтак, Павло Дубневич не сплачуватиме штраф і його не позбавлять прав, адже «автомобіль йому потрібний для виконання своїх службових обов’язків, оскільки він працює на посаді водія за сумісництвом».

Нагадаємо, Павло Дубневич є керівником та співвласником ФГ «Миколаївська нива», а також є одним із власників ТОВ НВП «Абсолютний стандарт», ТОВ «Цетуля Солар», ТОВ «Круаель», ТОВ «Ім Шевченка», ТОВ «Ліг Агро», ТОВ «Енергія Консалтинг», ТОВ «ТРК «Галичина», ТОВ «Нічний Львів». Крім того, Павло Дубневич є місцевим медіамагнатом – володіє ТОВ «Львівська газета Вісник міста», ТОВ «Ансвіт», ТОВ «Гал-Тб», ТОВ «Інформаційне агентство «Галнет» і ТОВ «ТРК «Галицька столиця».

Раніше Львівський портал інформував, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

Фото: Наші.гроші