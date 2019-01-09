Львівську міськраду просять не допустити будівництва нового готелю на площі Міцкевича

Мерію просять не допустити зведення 6-поверхового готелю на площі Міцкевича, що в самому центрі Львова, а натомість спорудити там багаторівневий паркінг. Відповідну електронну петицію до Львівської міськради зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій, повідомляє Львівський портал.

Автор петиції Олег Гаразд вважає, що у Львові сьогодні існує достатньо готелів та хостелів, тому пропонує міській раді на площі Міцкевича спорудити багаторівневий паркінг.

«Пропоную не давати дозволів на побудову 6-поверхового готелю на площі Міцкевича. Усі знають плачевну ситуацію з паркомісцями у Львові. Тому пропоную натомість за цією адресою побудувати багаторівневий паркінг. Готелей та хостелів у Львові предостатньо!», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби цю електронну петицію розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 підписів. Станом на сьогодні, 9 січня, під нею підписались 16 людей. Збір підписів триватиме ще упродовж наступних 46 днів.

Нагадаємо, наприкінці грудня виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» містобудівні умови та обмеження на зведення готелю із адміністративно-торговими приміщеннями та підземним паркінгом на площі Міцкевича, 9. Майбутній готель, який будуватимуть у зоні ЮНЕСКО, матиме 6 поверхів, а паркінг розрахований на 16 місць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» є відомий бізнесмен Віталій Антонов, він також є власником Концерну «Галнафтогаз», до складу якого входить мережа АЗС «ОККО».

Зазначимо, що дозвіл на проектування готельно-адміністративного комплексу ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» отримало від міськради ще у 2008 році. Втім проект так і не реалізували через конфлікт зі Спілкою художників України, яка теж претендувала на ділянку на площі А. Міцкевича, 9.

Нагадаємо, нещодавно міська рада погодила будівництво ще одного нового готелю в самому центрі Львова – на вул. М. Вороного. На цій ділянці зараз знаходиться парковка. Через це будівництво активно протестували місцеві мешканці, а згодом за цю справу взявся суд.

Як повідомляв Львівський портал, 19 червня 2018 року Верховна Рада нарешті ухвалила довгоочікуваний закон №1553 «Про внесення змін до ЗУ “Про охорону культурної спадщини” (щодо збереження пам’яток культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні). Він передбачає створення на місцях органу управління, який би регулював діяльність (в тому числі й будь-яке будівництво) у зоні пам’ятки ЮНЕСКО та її буферній зоні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «1553: Як новий закон щодо пам’яток ЮНЕСКО вплине на історичний Львів».