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Як змінити прізвище дитині? Інструкція від управління юстиції

Олександр Косик

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Головне управління юстиції у Львівській області нагадує, з якого віку враховується згода дитини при зміні її прізвища та що взагалі потрібно знати про цю процедуру.

 

Стаття 148 Сімейного кодексу України передбачає, що у разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семирічного віку.

Згідно пункту 1.10 розділу І Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, питання про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання розглядається у тримісячний строк з дня подання відповідної заяви до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Враховуючи термінову необхідність громадян в отриманні свідоцтв про народження дітей із новими прізвищами, працівниками відділу вжито необхідних заходів для розгляду справи в мінімально можливий термін, а саме було долучено копії всіх необхідних документів та повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, проаналізовано їх, складено відповідний висновок та внесено зміни, після чого заявникам видано відповідні свідоцтва.

Що можна змінити в залежності від причини такої зміни:

 

Причина зміни Прізвище особи Ім’я особи По батькові особи
За власним бажанням
Шлюб
(реєстрація, розірвання, скасування)
Всиновлення
(скасування всиновлення)
Батько змінив своє ім’я або дані про нього були вилучені з актового запису про народження

 

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