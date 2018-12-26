74% доріг місцевого значення на Львівщині потребують ремонту

На Львівщині 74% доріг місцевого значення потребують ремонту. Про це сьогодні, 26 грудня, під час апаратної наради повідомив т.в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло, передає кореспондент Львівського порталу.

«З 1 січня 2018 року на баланс Львівської ОДА перейшли дороги загального користування місцевого значення – 6 тисяч 526 км доріг. Якщо ми говоримо про загальний стан, то ситуація є не найкращою. Адже лише 20% доріг місцевого значення були у належному експлуатаційному стані. Відповідно 80% доріг потребують поточного або капітального ремонту», – зазначив він.

Також Роман Кокотайло повідомив, що цього року на Львівщині відремонтували 345 км доріг місцевого значення.

Зазначимо, що на ремонт доріг Львівської області у 2018 році з Державного дорожнього фонду скерували 383, 2 млн грн.

Порівняно попереднім роком є покращення. Адже минулого року у області 80% місцевого значення потребували ремонту. Думаю, що у 2019 році ми зможемо це показник покращити»

Як повідомляв Львівський портал у жовтні, Львівщина на 97 % використала кошти Державного дорожнього фонду, виділені на ремонт доріг.

Відразу чотири ремонти доріг Львівщини потрапили у список 10 найдорожчих контрактів 2017 року в Україні (із найдорожчою вартістю одного кілометру шляху).

Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Окрім цього, повідомлялося, що загальна протяжність аварійних доріг на Львівщині сягає 407,4 км.

Також відомо, які дороги ремонтують на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці Львова ремонтують у 2018 році, дивіться ТУТ.

Також вже стало відомо, які дороги ремонтуватимуть у 2019 році.