Яма на ямі. На Львівщині – 407 км аварійних доріг

Загальна протяжність аварійних доріг на Львівщині сягає 407,4 км. Про це у відповіді на інформаційний запит Львівського порталу зазначили у Службі автомобільних доріг Львівської області.

Водночас зауважили, що найбільш аварійними дорогами на території області залишаються автомобільні дороги територіального значення, не зазначивши, про які конкретно ділянки йдеться.

Також повідомили, що Службою автомобільних доріг у Львівській області планувалось відремонтувати 169 км: 122 км за кошти державного бюджету та 46,5 км за кошти обласного бюджету.

Станом на листопад місяць 2018 року, за інформацією відомства, загальна протяжність відремонтованих доріг складає 218,2 км, натомість протяжність відремонтованих доріг у 2017 році – 418,5 км.

Що стосується коштів, то у цього року на ремонт виділили 2,08 млрд грн.

«У 2018 році на ремонт доріг у Львівській області виділено 2 080 871,67 тис.грн., з державного бюджету 1 009 695,37 тис.грн. та обласного 1 071 176,3 тис.грн. З них оплачено 1568 036,982 тис.грн», – поінформували у прес-службі Служби автомобільних доріг Львівщини.

Окрім цього, у відомстві зауважили, що за рік підрядники отримали 10 приписів через неналежно виконані ремонтні роботи:

«Протягом 2018 року інженерами ВЯТК САД було видано підрядним організаціям ПП «ЕкранБуд»,ТзОВ «Автомагістраль Південь»,ТзОВ «Онур»,ДП «Львівський облавтодор»,ТзОВ «ПБС» 10 приписів щодо усунення виявлених недоліків. Всі зауваження та недоліки були усунені згідно з зазначеними термінами».

Як повідомляв Львівський портал у жовтні, Львівщина на 97 % використала кошти Державного дорожнього фонду, виділені на ремонт доріг.

Відразу чотири ремонти доріг Львівщини потрапили у список 10 найдорожчих контрактів 2017 року в Україні (із найдорожчою вартістю одного кілометру шляху).

Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Також відомо, які дороги ремонтують на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці Львова ремонтують у 2018 році, дивіться ТУТ.