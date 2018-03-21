Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підрядні компанії мають давати від 5 до 10 років гарантії на відремонтовані ними дороги. Про це сьогодні, 21 березня, Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

Володимир Гройсман підкреслив, що з 2016 року Уряду вдалося суттєво змінити ситуацію в дорожньому господарстві, розблокувати більшість процесів, зробити їх прозорими. Зараз же в угодах із підрядниками вводять 5-10-річні гарантії на якість виконання робіт.

«Ми запроваджуємо контроль якості доріг, деякі новозбудовані дороги вже мають ушкодження. Всі, хто зробив халтуру, будуть виправляти помилки за свій рахунок. Ми ввели 5-10-річну гарантію на якість доріг. В угодах вже зараз з’являються гарантійні умови, які потрібно виконувати підрядникам», –зазначив Володимир Гройсман.

Також він зауважив, що в межах політики масштабної розбудови дорожнього господарства Кабінет Міністрів України продовжує реалізацію великих інфраструктурних проектів, а також змінює філософію будівництва:

«Нових відремонтованих доріг в Україні буде все більше і більше. Потрібно підійти до ремонту і будівництва доріг абсолютно системно. У нас завдання – не кілометри, а щоб шляхи повністю з’єднували населені пункти, як великі так і малі», – наголосив Прем’єр-міністр.

Додамо, під час засідання Уряду в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор» Славомір Новак представив економічну програму розвитку українських доріг на 2018-2022 роки, завдяки якій в Україні мають відремонтувати й відновити 6692 км доріг.