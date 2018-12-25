У Львові дозволили відновити роботу Різдвяного ярмарку

У Галицькому та Сихівському районах працювали спеціальні комісії, які обстежили стан протипожежної безпеки у будиночках на Різдвяному ярмарку. Відтак комісії вважають за можливе відновлення роботи ярмарки, але якщо підприємці будуть дотримуватись кількох обов’язкових вимог. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

На виконання доручення міської комісії з питань ТЕБ та НС у Галицькому та Сихівському районах працювали районні комісії, які провели обстеження будиночків на Різдвяному ярмарку.

На площі Ринок перевірили 82 дерев’яні будиночки, на просп. Свободи – 108, а на Сихові – 11. Всіх їх перевіряли на дотримання правил протипожежної безпеки, наявності газового устаткування, електричних обігріваючих пристроїв. Під час обстежень у ярмаркових ятках не виявили газових балонів.

Відтак районні комісії, розглянувши лист-зобов’язання ТзОВ «Львівські Ярмарки», вважають за можливе відновлення роботи різдвяного ярмарку на просп. Свободи, на площі Ринок та на просп. Червоної Калини загалом при неухильному дотриманні таких вимог:

щодня перед початком роботи Різдвяного ярмарку проводити огляд кожного об’єкта;

у випадку виявлення порушень не допускати відкриття об’єкту торгівлі до моменту їхнього усунення;

забезпечення наявності на робочому місці медичних карток та документів щодо проходження гігієнічного навчання. Забезпечення наявності сертифікатів якості продуктів харчування, пакувального матеріалу та товарно-транспортних накладних. Кожному підприємцю, який реалізовує харчову продукцію, закупити дезінфікуючі засоби для рук із відповідними сертифікатами якості. Забезпечення дотримання температурного режиму та захисту від забруднення на усіх стадіях виробництва та обігу харчових продуктів. Утримувати в чистоті та в належному стані потужності;

дотримуватись вимог «Правил благоустрою м. Львова», затверджених ухвалою ЛМР №376 від 21.04.2011 року (щодо належного утримання та прибирання території, прилеглої до дерев’яних будиночків).

Як повідомляв Львівський портал, 22 грудня на площі біля Львівської опери спалахнув будиночок різдвяного ярмарку, який орендував ресторан «Реберня». Внаслідок вибуху постраждали люди. Усі вони – працівники одного закладу.

Після цього випадку Львів закрив різдвяний ярмарок до встановлення остаточних причин пожежі.

23 грудня районні комісії рекомендували відновити роботу тих об’єктів різдвяного ярмарку, де нема потреби застосування підігрівальних приладів.