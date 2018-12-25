У Криму «суд» залишив під вартою трьох українських моряків

Підконтрольний РФ Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційних скарг трьом українським морякам, захопленим 25 листопада біля Керченської протоки. Про це повідомляє Крим.Реалії, пише Українська правда.

Суддя відмовив у задоволенні апеляційної скарги старшому матросу з катера «Нікополь» В’ячеславу Зінченку, при цьому скоротивши на одну добу термін обраного запобіжного заходу. Таким чином Зінченко залишиться в московському СІЗО до 24 січня 2019 року.

Адвокат моряка Еміне Авамілєва заявила, що стався збройний конфлікт і її підзахисний після цього конфлікту має статус військовополоненого, а питання утримання під вартою мав розглядати військовий суд. Також в своєму виступі вона зазначила, що Зінченко має родичів у Сімферополі і Феодосії, які готові розмістити моряка в разі рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше Верховний суду Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги захопленому українському військовому, мічману Андрію Шевченку, а також капітану третього рангу Володимиру Лісовому.

Верховний суд Криму 25 грудня має також розглянути апеляції на арешт матроса з буксира «Яни Капу» Сергія Чуліби і співробітника СБУ Андрія Драча.

Водночас представниця Верховного суду Криму повідомила журналістам, що суд у середу планує розглянути останні апеляції адвокатів на арешт українських моряків, – передає Інтерфакс.

«Надійшли ще п’ять апеляцій. Щодо Без’язичного, Гриценка, Небилиці, Семидоцького, Мельничука», – сказали в суді.

Також представник інстанції зазначив, що стосовно ще чотирьох моряків скарг на арешт немає.

Мова, за даними «Інтерфаксу», йде про співробітника СБУ Василя Сороку, членів екіпажів кораблів Андрія Артеменка і Андрія Ейдера. Всі троє отримали поранення, були арештовані за рішенням суду в Керчі. У цій інстанції «Інтерфаксу» повідомили минулого тижня, що не отримували апеляцій, терміни їх подачі давно минули.

Крім того, немає апеляції на арешт моряка Володимира Терещенка.

Верховний суд Криму раніше, 19-21 і 24 грудня, залишив під вартою 10 українських моряків: Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова, Богдана Головаша, Сергія Попова, Михайла Власюка, Віктора Безпальченка, Владислава Костишина та командира бронекатера «Бердянськ» Романа Мокряка, виправивши технічну помилку нижчої інстанції. Термін утримання під вартою закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки. Серед них – мешканець Львівщини Андрій Оприско.

Він є родом зі села Надітичі Миколаївського району, зараз там залишилась його самотня мати. Під час збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада він перебував на борту артилерійського катера «Нікополь». На початку грудня Львівська міська рада виділила матері моряка, Ользі Оприско, 100 тисяч гривень одноразової допомоги.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці листопада у Криму «суд» прийняв рішення про арешт полонених українських моряків.

А нещодавно Кабмін вирішив, що виплатить всім морякам по 100 тисяч гривень допомоги.