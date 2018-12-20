За вчорашній день інспектори з паркування у Львові оштрафували понад 90 водіїв

Вчора, 19 грудня, у Львові інспектори з паркування виписали 92 постанови на водіїв-порушників на загальну суму 25 665 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За час роботи інспекторів з паркування у Львові вже виписано 1977 постанов на суму 559 105 грн. Вже сплачено порушниками 248 930 грн.

Нагадаємо, нові інспектори з паркування запрацювали у Львові на вимогу закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Почати штрафувати водіїв-порушників порушників вони мали зі середини жовтня, згодом цю дату відтермінували до 1 листопада. До цього часу водіям залишали на лобовому склі неправильно запаркованих автомобілів листівки з попередженням.

Детальніше ознайомитися з розміром штрафів за порушення правил стоянки і паркування у Львові можна тут.

Як повідомляв Львівський портал, інспектори з паркування почнуть масово штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та будь-якому іншому невстановленому місці. Також вони евакуйовуватимуть автомобілі на штрафмайданчик. При цьому виписувати штрафи нові інспектори зможуть без присутності водія. Детальніше про те, яким чином інспектори фіксуватимуть порушення, про розмір штрафів, а також про те, що чекає на водіїв на «єврономерах», читайте у статті «Звільнити Львів від самовільних парковок: місія (не)можлива?».