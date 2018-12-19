Насіров програв суд лікарю, який назвав його діагноз фейком

Шевченківський райсуд Києва не задовільнив позов екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до лікаря, який свідчив у справі проти нього. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

Таке рішення суду можна оскаржити протягом місяця.

Адвокат Насірова Костянтин Дорошенко повідомив, що буде рекомендувати подавати апеляцію, однак остаточне рішення ухвалить його підзахисний.

Насіров звинувачував лікаря та медичний заклад у розголошенні діагнозу та у наданні йому допомоги без згоди. Екс-посадовець просив визнати ці дії незаконними та компенсувати йому 1 мільйон гривень.

Сам Насіров на судове засідання не прийшов. Його захисник наполягав, що в Інституті кардіології не мали права проводити примусове обстеження на підставі постанови детектива НАБУ та без згоди Насірова.

Крім того, лікар Максим Соколов нібито порушив лікарську таємницю, коли розповів у суді про діагноз екс-очільника ДФС.

Представники лікарні та Соколова наполягали, що Насіров був без тями, його офіційних представників не було, тому отримати згоду було неможливо, а медики надавали йому невідкладну допомогу.

Сам лікар пояснив, що перед ним у суді про діагноз розповідали адвокат і прокурор, тому він не вважає це таємницею.

Крім того, Соколов наголосив, що підписав документ про кримінальну відповідальність за надання недостовірних свідчень або відмову свідчити.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень. Згодом суд пояснив, чому повернув Насірову посаду.

Своєю чергою Уряд планує оскаржувати це рішення суду.

Як повідомляв Львівський портал, Романа Насірова підозрюють у розкраданні 2 млрд гривень. У березні 2017 року Кабінет Міністрів його відсторонив від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби України.

Насірова арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів. Пізніше його дружина внесла заставу.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив відстороненого від своїх обов’язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.