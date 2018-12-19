Насіров хоче відсудити мільйон гривень у лікаря, який назвав його діагноз фейком

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун повідомила, що у середу о 14.00 в Шевченківському райсуді Києва розглядатиметься справа лікаря, який свідчив по кримінальному провадженню Романа Насірова. Про це вона написала у Facebook, передає Львівський портал.

За її словами, мова йде про лікаря, інтервенційного кардіолога, який працює в Інституті кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска Максима Соколова.

Зазначається, що детективи Національного антикорупційного бюро України зверталися до його інституту з проханням здійснити обслідування стану здоров’я Насірова.

“Пізніше, як голова комісії, він давав свідчення у суді по справі Насірова. Перебуваючи під присягою і відповідаючи на запитання судді він озвучив факти про стан здоров’я Насірова”, – розповіла Супрун.

Вона додала, що згодом екс-фіскал подав цивільний позов до суду, бо ці дані розголосили без його дозволу, а також паралельно його адвокати подали в поліцію заяву про порушення кримінальної справи з тієї ж причини.

“У суді від лікаря Насіров вимагає 1 000 000 грн відшкодування”, – йдеться у повідомленні.

“Київський окружний адміністративний суд вже виніс рішення поновити Насірова, підозрюваного у корупційних злочинах, на посаду голови ДФС України. А по лікарю, який свідчив згідно з чинним законодавством, далі відбувається судове провадження і може бути винесений вирок виплатити величезну суму особі, яка підозрюється у розкраданні мільярдів коштів платників податків”, – заявила Супрун.

Вона закликала небайдужих людей прийти до суду і підтримати лікаря і не допуститу тиску і залякування.