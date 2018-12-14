Львівський військовий госпіталь отримав від військовослужбовці з Канади діагностичне устаткування

Сьогодні, 14 грудня, військовослужбовці Збройних сил Канади передали до львівського Військово-медичного клінічного центру діагностичне устаткування. Про це повідомляє Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

Під час спілкування начальник Центру полковник медичної служби Іван Гайда подякував міжнародним партнерам за активну громадянську позицію, небайдужість та підтримку бійців, які боронять Україну від ворога на сході країни. Також розповів про інфраструктуру Центру та напрацювання за поточний рік.

«Власне, в нашому Центрі проходять лікування пацієнти – учасники Антитерористичної операції (нині – Операція Об’єднаних сил) з важкими травмами та захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату, внутрішніх органі»в, – зазначив він.

В межах візиту гості відвідали відділення відновлювального лікування, де ознайомилися з умовами лікування та реабілітації пацієнтів – учасників Антитерористичної операції, матеріально-технічною базою та поспілкувалися з пацієнтами відділення. Окрім того передали на баланс пристрої для ультразвукової діагностики сечового міхура Bladder Scan.

Як розповів завідувач відділення лікар-невролог першої категорії Ростислав Данилков, передані апарати допоможуть оперативно визначати напрямок подальшого реабілітаційного лікування пацієнтів.

Сам апарат є дуже простим: ним може навчитися користуватися звичайна людина, яка пройде елементарне навчання. Він призначений для того аби вимірювати об’єм сечового міхура, що дозволяє застосовувати різноманітні методики лікування. Все залежить від отриманих результатів.

Лікар також зазначив, що пацієнти відділення з пошкодженнями спинним мозком, загалом, є молодими людьми.

«Є певна специфіка у лікуванні нижніх сечовивідних шляхів, які вимагають від людини дотримання певних правил особистої гігієни та, звісно, передбачає розвиток ускладнень – сечокам’яна хвороба, різні інфекції. Як я вже казав, ми маємо справу, загалом, з молодими людьми і тут гостро стоїть питання й про продовження ними активного статевого життя, яке утруднюється із проведенням надлобкової цистостомії. Власне, такий апарат нам дає можливість вибрати програму реабілітації і виписувати пацієнтів з нашого відділення без постійних сечових катетерів. Ось це дуже важливо», – сказав Ростислав Данилков.

Варто зазначити, що передані УЗ-сканери є лише частиною тієї допомоги, що буде незабаром надана відділенню відновлювального лікування представниками Збройних сил Канади.

Фото: МОУ