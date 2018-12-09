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На Личаківському цвинтарі знову спіймали провокаторів, які намагались пошкодити статуї левів

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 9 грудня, орієнтовно о 14:50 год., охорона Личаківського цвинтаря на камерах відеоспостереження зафіксувала невідомих молодиків, які намагались пошкодити конструкції на статуях левів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Як розповів директор Личаківського цвинтаря Михайло Нагай, чотирьох провокаторів затримали, а місці події працює поліція.

«Ці чотири молоді особи затримані, з ними працює поліція. Пошкодження на конструкціях незначні, виламано кусок площею приблизно 35 см», – розповів Михайло Нагай.

Зазначимо, скульптури левів із території Личаківського цвинтаря забрала радянська влада у 1970-х роках. Повернули їх на Цвинтар Орлят, що на території Личакова, у грудні 2015 року. На щитах, які тримали леви, було написано польською мовою «завжди вірний» та «тобі, Польщо».

Повернення левів здійснили з ініціативи польського мінкультури без погодження з відповідними українськими органами влади. Відтоді скульптури стоять закриті дерев’яними щитами.

Нагадаємо, вночі 5 грудня на території Личаківського цвинтаря невідомі особи вже зривали фанерні огородження зі статуй левів. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу.

Раніше Львівський портал писав про те, що Львівська обласна підтримала заяву щодо незаконного встановлення на території Личаківського кладовища скульптур левів, які раніше були частиною польського мілітарно-пропагандистського меморіального комплексу

4 листопада на польських військових похованнях, що на Личаківському цвинтарі, польські футбольні фанати розгорнули банери та запалили фаєра.

Трьом учасникам так званого «фаєр-шоу» на Личаківському кладовищі оголосили вирок у вигляді штрафу.

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