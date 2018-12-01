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Учасникам «фаєр-шоу» на Меморіалі орлят оголосили вирок

Омелян Шевчук

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Трьом учасникам так званого «фаєр-шоу» на Личаківському кладовищі оголосили вирок у вигляді штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

За даними відомства, завершено досудове розслідування стосовно трьох громадян Республіки Польща, які підозрювались у влаштуванні «фаєр-шоу» на Личаківському кладовищі.

Як відомо, інцидент трапився цьогоріч, 22 листопада, на території Державного історико-культурного музею «Личаківський цвинтар» у м. Львові.

«Як було встановлено, 23, 26 та 28-річний зловмисники, зневажаючи моральні засади суспільства в частині поваги до померлих та місць їхнього поховання, вчинили дії, що мали на меті зневажати  суспільну пам’ять про померлого, продемонстрували зневажливе ставлення до місця поховання, суспільних і релігійних принципів та традицій, без повідомлення відповідних органів  місцевого самоврядування про проведення акції із застосуванням  піротехнічних засобів, підпалили два факели на Польському військовому меморіалі у Львові (так званий «Меморіал львівських орлят»), чим створили небезпеку пошкодження чи знищення поховань», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що під час досудового розслідування до підозрюваних застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Відтак, вироком Личаківського районного суду м. Львова від 30 листопада 2018 року, вказаних осіб визнано винними та призначено покарання у вигляді штрафу.

Усім трьом доведеться сплатити по 8,5 тис грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 22 листопада, охоронці Державного історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» затримали трьох чоловіків, котрі намагались на його території запалити піротехнічні засоби.

До цього, 4 листопада, на польських військових похованнях, що на Личаківському цвинтарі, польські футбольні фанати розгорнули банера та запалили фаєри. Таким чином вони відзначили 100-річчя боротьби за Львів проти ЗУНР.

 

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