За спробу пошкодити статуї левів на Личаківському цвинтарі поліція відкрила кримінал

Сьогодні вночі, 5 грудня, близько 01:40 год., до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Личаківського цвинтаря невідомі особи зірвали фанерні огородження зі статуй левів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до чотирьох років позбавлення волі.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Раніше Львівський портал писав про те, що Львівська обласна підтримала заяву щодо незаконного встановлення на території Личаківського кладовища скульптур левів, які раніше були частиною польського мілітарно-пропагандистського меморіального комплексу

4 листопада на польських військових похованнях, що на Личаківському цвинтарі, польські футбольні фанати розгорнули банера та запалили фаєра.

Трьом учасникам так званого «фаєр-шоу» на Личаківському кладовищі оголосили вирок у вигляді штрафу.

Фото: поліція