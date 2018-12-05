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За день інспектори з паркування у Львові оштрафували майже сотню водіїв

Олена Карп'юк

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Протягом понеділка, 3 грудня, інспектори з паркування, які наразі працюють у центрі міста, виписали 95 постанов на водіїв-порушників, при цьому 6 штрафів отримали водії автівок із іноземною реєстрацією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Протягом 3 грудня інспектори з паркування виписали 95 постанов, з яких 6 постанов були для власників машин на іноземній реєстрації. Кількість виписаних постанов за неоплату паркування –26. Сума винесених постанов складає 26 670 грн», – йдеться у повідомленні.

При цьому водії-порушники встигли оплатити майже половину винесених постанов – 12 476 грн. Евакуацій автівок у цей день не було.

Нагадаємо, нові інспектори з паркування запрацювали у Львові на вимогу закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Почати штрафувати водіїв-порушників порушників вони мали зі середини жовтня, згодом цю дату відтермінували до 1 листопада. До цього часу водіям залишали на лобовому склі неправильно запаркованих автомобілів листівки з попередженням.

Детальніше ознайомитися з розміром штрафів за порушення правил стоянки і паркування у Львові можна тут.

Як повідомляв Львівський портал, інспектори з паркування почнуть масово штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та будь-якому іншому невстановленому місці. Також вони евакуйовуватимуть автомобілі на штрафмайданчик. При цьому виписувати штрафи нові інспектори зможуть без присутності водія. Детальніше про те, яким чином інспектори фіксуватимуть порушення, про розмір штрафів, а також про те, що чекає на водіїв на «єврономерах», читайте у статті «Звільнити Львів від самовільних парковок: місія (не)можлива?».

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