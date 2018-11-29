На Львівщині військкомати уточнюють облікові дані резервістів

Сьогодні військові комісаріати на Львівщині працюють із резервістами першої черги оперативного резерву, уточнюючи її облікові дані. Ніяких мобілізаційних заходів не відбувається. Про це сьогодні, 29 листопада, під час брифінгу повідомив прес-секретар Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк, передає кореспондент Львівському порталу.

За його словами, зі Львівщини протягом року близько 2 тисяч мешканців брали участь у зборах резервістів оперативного резерву першої черги.

«Всі комісаріати переведені у повну бойову готовність. Відповідно військові комісаріати працюють у посиленому режимі і готові у будь-який момент виконувати завдання за призначенням. Щодо резервістів, то на даний момент відбувається уточнення їх даних. Але робота по резервістам у нас проводиться систематично. Тобто, у нас є готовий резерв, який своєчасно може прибути до військкоматів. Хочу відмітити також і позитив щодо патріотизму наших мешканців. Адже, коли зайшла мова про воєнний стан в Україні, то до працівників військових комісаріатів телефонували багато резервістів та демобілізованих, які питалися, чи є необхідність йти до військкомату, чи їхати безпосередньо в частину. У Львівській області є досить такий позитив до виконання свого військового обов’язку», – розповів він.

Також Роман Поронюк зазначив, що нещодавно в прикордонних районах неподалік Росії невідомі розсилали фейкові смс, де вказано, що нібито потрібно з’явитися до військкового комісаріату.

«Це фейкові повідомлення, які комісаріати не відправляли. Станом на сьогодні ніякої мобілізації, ні часткової, ні загальної у нас немає. Окрім того, військкомати за допомогою смс не спілкуються. Ми здійснюємо оповіщення таким чином: вручення повісток, особисто під час розмов із військовозобов’язаними та в телефонному режимі», – додав він.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки.

У відповідь на чергову агресію із боку окупантів у 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Нещодавно у Криму «суд» прийняв рішення про арешт полонених українських моряків.