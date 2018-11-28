Порошенко підписав закон про воєнний стан

Президент України Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні». Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар президента Святослав Цеголко.

Зазначимо, воєнний стан діятиме не по всій території України, а лише в 10 областях. Мова йде про Вінницьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківськуу, Чернігівську, Херсонську, Донецьку,а також у Запорізьку області.

Як повідомляє УП, згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Нагадаємо, 26 листопада, на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану.

Зазначимо, що до цього рішення спонукала атака Росії 25 листопада на українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану.

Окрім цього повідомлялося, що Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року “Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні”.