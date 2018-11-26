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Воєнний стан: у Мінінфраструктури заявили про готовність до обмеження руху транспорту

Олена Карп'юк

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Міністерство інфраструктури перебуває у стані підвищеної готовності виконати всі рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) і уряду України щодо обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у зв’язку з можливим введенням в державі воєнного стану. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

«Зараз обмеження щодо руху вантажного транспорту є, але вони пов’язані виключно з погодними умовами. Жодних інших обмежень немає. Разом із тим Міністерство інфраструктури перебуває у стані підвищеної готовності виконати всі рішення РНБО і уряду про обмеження руху транспорту або переорієнтації напрямків у разі, коли вони будуть схвалені. Міністерство інфраструктури готує відповідні пропозиції, вони будуть розглянуті на нараді в міністерстві за участю керівництва “Укравтодору”, “Укрзалізниці”, Адміністрації морських портів, “Укрпошти”, аеропортів», – розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Також він додав, що вже посилено заходи безпеки і кіберзахист на критичних об’єктах інфраструктури України.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану.

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